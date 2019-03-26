المؤبد والغرامة للمتهم بحرق كنيسة "كفر حكيم"

26 مارس 2019 - 01:11 م

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة المتهم هاني محمود سعد مرزوق بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

قال المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة المتهمين أحرقوا دار من دور العبادة وتعدوا على السلم والأمن العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس .

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.