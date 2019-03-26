بعد شائعة "الاغتصاب".. بنات الأزهر يحتججن

26 مارس 2019 - 12:52 م

ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" الصادر بالإنجليزية، أن المئات من طالبات جامعة الأزهر المصرية، تظاهرن احتجاجًا على شائعة اغتصاب فتاة داخل الحرم الجامعي في أسيوط، وطالبن الإدارة بالتحقيق في الأمر.

وتابع الموقع، في تقريره، أنه كان قد تداول بعض الأخبار عن وفاة فتاة إثر اغتصابها داخل الحرم الجامعي بأسيوط، في الساعة السادسة مساءً الموافق 18 مارس الماضي، حيث وجدت بملابس ممزقة وأثار دماء، وسرعان ما تم نقلها إلى المستشفى من قبل زملائها الطلاب، لكنها توفيت بسبب نزيف حاد بسبب إصاباتها.

وادعت بعض المواقع الإعلامية أن المعتدي على الفتاة هرب من خلاله تسلقه جدار المدينة الجامعية، ولكن في أعقاب وفاة الطالبة، نفت إدارة الجامعة وقوع الحادث، وأكد مسئولو الجامعة أن الفتاة سافرت إلى المنزل لقضاء عطلة مع والديها، على الرغم من روايات شهود العيان التي عكس ذلك.

من ناحيتها، أصدرت الجامعة بيانًا، قالت فيه إن "مركز الأزهر ميديا" لاحظ أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت قصصًا مجهولة المصدر حول الحادث، تحتوي جميعها على أكاذيب، دون أي وقائع محددة يمكن الإشارة إليها، ولكن هدفها فقط نشر الفوضى والفزع بين طلاب الأزهر".

وردًا على ذلك، نظم الطلاب مظاهرة تطالب الجامعة بالاعتراف بالحادث، والتحقيق في القضية لتحديد موقع الجاني، مدشنين هاشتاج "حقوق الطالب في جامعة الأزهر"، إذ قاموا بمشاركة مقاطع فيديو وصور للمظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، في محاولة لمغادرة الحرم الجامعي، وجد المتظاهرون أنفسهم محاصرين من قبل قوات الأمن التي دعتهم إلى إنهاء المظاهرة.

وتظهر مقاطع الفيديو احتجاج بعض الطالبات ووقوفهن في مظاهرة سلمية، لكن قوات الأمن أغلقت أبوابها لاحقًا، كاحتياطات أمنية، ويزعم أن اثنين من الطلاب احتجزا في المظاهرات بعد أن حاولا الاعتداء على قوات الأمن والتحريض على العنف.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2017 عن أن "حوالي 60% من نساء مصر قلن إنهن وقعن ضحايا لشكل من أشكال التحرش الجنسي خلال حياتهن".

وبدورها، أصدرت جامعة الأزهر في أغسطس الماضي بيانًا استنكرت فيه الاعتداء الجنسي على النساء ودعت إلى استخدام قوانين مكافحة التحرش في معاقبة مرتكبيها.

وجاء في البيان: "يؤكد الأزهر أن تجريم المضايقات والتحرش يجب أن يكون مطلقًا بغض النظر عن السياق أو الظروف"، متابعًا أن "إلقاء اللوم على الملابس أو سلوك المرأة هو طريقة خاطئة في التفكير، التحرش هو اعتداء على خصوصية المرأة وكرامتها وحريتها، هذه الظاهرة المروعة تؤدي أيضًا إلى فقدان الشعور بالأمان".