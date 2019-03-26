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34 مليار دولار.. صفقة خيالية بين فرنسا والصين

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بقصر الإليزيه إن توقيع الصين في باريس على صفقة لشراء 300 طائرة من شركة "إيرباص" يعد "دلالة ممتازة" تظهر قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين.

وأضاف أن المناقشات استهدفت السعي إلى شراكة أوروبية - صينية قوية قائمة على قواعد طموحة وصارمة، منوهًا بأن فرنسا والصين تتقاسمان الرؤى إزاء أهمية التصدي لتغير المناخ.

وأشار ماكرون كذلك إلى أنه أثار مخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان الأساسية في الصين خلال تبادلات صريحة.

من جانبه أشاد شي بـ"المناقشات المثمرة والودية" مع ماكرون، قائلا : إن الصين تولي أهمية كبرى لعلاقاتها مع أوروبا.

وكانت الصين وقعت على صفقة لشراء 300 طائرة من "إيرباص" أمس الإثنين.

وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية فإن شركة إمدادات الطيران القابضة في الصين طلبت 290 طائرة من طراز "إيه 320" و10 طائرات من طراز "إيه 350" من إيرباص، حيث تصل قيمة الصفقة إلى قرابة 34 مليار دولار.


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