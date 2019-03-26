10 سنوات حبس لـ4 متهمين شرعوا في قتل 3 مزارعين بسوهاج

26 مارس 2019 - 12:35 م

عاقبت محكمة جنايات سوهاج 4 مزارعين بالسجن 10 سنوات، لكل منهم لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهم "عامر.م" وأحمد.ع" ومصطفى.م"، بأن أطلقوا النار عليهما فى مشاجرة بين الطرفين من أسلحة آلية، بسبب خلافات على قطعة أرض بدائرة مركز جرجا.

تعود أحداث الواقعة، الى عام 2018 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليهم بإصابات متفرقة بالجسد، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات، حدوث مشاجرة بين عائلة المتهمين والمجنى عليهم بسبب خلافات على قطعة أرض قام خلالها المتهمين بإطلاق النيران على المجنى عليهم، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

بعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.