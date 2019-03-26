سقوط عصابة النصب على الشباب للسفر للخارج

26 مارس 2019 - 12:32 م

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عنصرين إجراميين، برفقتهما 3 شباب من راغبى السفر بطرق غير مشروعة، باستخدام مستندات مزورة.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد بقيام أربعة أشخاص "محددين" بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحدهم تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج وإعطائهم وثائق سفر مزورة، والحصول منهم على مبالغ مالية نظير ذلك من خلال توزيع الأدوار فيما بينهم وقيام أحدهم بتزوير الوثائق وتجميع الثانى للشباب واضطلاع الثالث والرابع بتوصيل راغبى السفر للمنافذ المختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال تواجدهم بمدينة دمنهور بالبحيرة وبرفقتهم (3) شباب "محددين"استعدادًا للسفر لإحدى الدول الأجنبية، وبحوزتهم (3) جوازات، وتصاريح سفر بأسمائهم وبطاقات إقامة لهم بالدولة الأجنية "مزورين".

بمواجهة الشباب المضبوطين، أكدوا اتفاقهم مع عناصر التشكيل على تسفيرهم للدولة الأجنبية مقابل مبلغ 130 ألف جنيه لكل واحد منهم، وأنهم حصلوا على المستندات المزورة منهم.