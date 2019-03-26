"التنظيم والإدارة" يعلن عن شغل 5 وظائف بوزارة الرى

26 مارس 2019 - 12:31 م

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، توفير وظائف لوزارة الموارد المائية والري وذلك تنفيذًا للإعلان عن شغل وظائف قيادية وذلك بموازنة الوزارة وبعض الجهات التابعة لها للعام المالي 2018/2019.

واقر الجهاز شغل 5 وظائف في ديوان عام الوزارة، وهي وظيفة رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري، رئيس قطاع الموارد المائية بالوجه القبلي، رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، رئيس قطاع التخطيط.

كما وافق الجهاز على إعلانات شغل 6 وظائف قيادية بمصلحة الري، وهو رئيس مصلحة الري، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، رئيس قطاع المياه الجوفية، رئيس قطاع شئون الري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى.

ووافق أيضًا على إعلانات شغل 4 وظائف قيادية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهي رئيس المصلحة، نائب رئيس المصلحة، رئيس قطاع محطات الوجه القبلي وتوشكي، رئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء.

يذكر أن موافقة الجهاز تأتي في إطار القيام بدوره وفقًا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل، ويمكن لراغب الترشح للوظيفة التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة.