المجلس الإسلامي يقاضي فيس بوك ويوتيوب بسبب مجزرة المسجدين

26 مارس 2019 - 12:06 م

أكد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أمس الإثنين أنه رفع دعوى قضائية ضد يوتيوب وفيس بوك في فرنسا، لقيامهما ببث مقطع فيديو صوره منفذ الاعتداء على مسجدين بمدينة كرايستشرش النيوزيلندية.

واتهم المجلس موقعي التواصل الاجتماعي بـ"بث رسالة ذات طابع عنيف تحض على الإرهاب أو من طبيعة تسيء بشكل خطير للكرامة البشرية ويمكن أن يشاهدها قاصر".

كما رفع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دعوى قضائية ضد موقعي يوتيوب وفيس بوك في فرنسا، بسبب بثهما فيديو الاعتداء على المسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا.

وبحسب نص الشكوى التي أرسلت أمس الاثنين إلى النائب العام بباريس فقد رفعت الجمعية المستقلة التي تمثل الديانة الإسلامية في فرنسا دعوى بتهمة "بث رسالة ذات طابع عنيف تحض على الإرهاب أو من طبيعة تسيء بشكل خطير للكرامة البشرية ويمكن أن يشاهدها قاصر".

وتصل عقوبة هذه الجرائم السجن ثلاث سنوات وغرامة بقيمة 75 ألف يورو.

وأوضح المجلس أن هذه الأعمال الإرهابية استمرت على فيس بوك لمدة 2 دقيقة بعد بداية بثها ، وقبل أن يسحبها المشرفون على الموقع.

وتابعت أنه خلال هذه الدقائق اطلع قاصرون على الشريط خصوصا مسلمون صدموا بشد، منوهة أن عدم مسارعة فيس بوك إلى حذف الفيديو المثير للخلاف كان من نتيجته نشره على يوتيوب بعد قليل من بثه مباشرة، ما أتاح بالتالي بثه على التراب الوطني من خلال الموقعين.