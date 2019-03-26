مؤتمر للتجمع لشجب قرار ترامب

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الكويت: مرتفعات الجولان أراضٍ سورية

يقيم حزب التجمع اليوم الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا وإعلاميًا الساعة 12 ظهرًا ردًا على قرار ترامب بضم الجولان السورية لإسرائيل الصهيونية- بالمقر المركزي للحزب.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف رسميًا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 1967، في خطوة أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو ووصفها بـ"تاريخية".

وكانت إسرائيل قد ضمت مرتفعات الجولان إلى أراضيها عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وكششف ترامب الأسبوع الماضي عن اعتزامه تغيير عقود من السياسة الأمريكية.


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