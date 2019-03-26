شاهد.. 5 صور نادرة من معاهدة السلام "كامب ديفيد"

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عقدت مصر واسرائيل في مثل هذا اليوم قبل 40 عاما، تحديدًا في 26 مارس عام 1979، بالبيت الأبيض في واشنطن معاهدة السلام التاريخية "كامب ديفيد".

صافح خلالها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين، وبرعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. 

وتعتبر هذه المعاهدة حتى يومنا هذا نقطة مفصلية غيرت الواقع الجيو سياسي في الشرق الأوسط بأسره إذ فُتحت الطريق للسلام بين إسرائيل والعالم العربي وتمت بلورة أجندة جديدة للعلاقات السياسية في المنطقة. 

بالرغم من التحديات التي واجهها، اثبت السلام بين إسرائيل ومصر أنه متين ومستقر، كما يعكس هذا السلام تمسك الشعبين بهذا الصرح من ناحية وقيمته الاستراتيجية الكبيرة بالنسبة للدولتين من ناحية اخرى. 

في الذكرى السنوية الـ40 لتوقيع معاهدة السلام، نشرت المكتبة الوطنية الإسرائيلية صورًا نادرة من معاهدة السلام "كامب ديفيد" احتفاء بها.
شاهد..






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