«المحافظين» ينظم ندوة «الصحافة والأمن القومى»

26 مارس 2019 - 11:43 ص

ينظم حزب المحافظين، غدًا ندوة تحت عنوان «الصحافة والأمن القومى»، تهدف لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات التى تواجه الصحافة والصحفيين خلال الفترة الحالية، بمقر الحزب بميدان طلعت حرب.

ومن المقرر أن تناقش الندوة عدة محاور على رأسها قانون الصحافة الجديد، وحرية تداول المعلومات، و ومستقبل الصحافة الورقية، ولائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام ودور النقابة تجاهه، وأخيراً الصحافة والأمن القومى.شء

يحضر الندوة عدد من قيادات الحزب، وعلى رأسهم المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين، ورؤساء تحرير ومجالس الصحف، والكتاب الصحفيين.