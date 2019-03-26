  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:48 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

الكرملين: قرار ترامب بشأن الجولان له عواقب وخيمة

عرب وعالم

"الكرملين":نختلف مع "ترامب"بشأن الدولة الإرهابية الأولى
"الكرملين":نختلف مع "ترامب"بشأن الدولة الإرهابية الأولى

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مؤتمر للتجمع لشجب قرار ترامب

#

اليابان: لا نعترف بقرار ترامب بشأن الجولان

#

"السعودية" ترد على إعلان "ترامب" سيادة إسرائيل على الجولان

#

الكويت: مرتفعات الجولان أراضٍ سورية

سوريا

الجولان

أمريكا

الكرملين


حذر الكرملين من العواقب التي وصفها بالوخيمة، من قرار ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية. 

وفي خبر عاجل تناقلته الأناضول قال الكرملين: نأسف لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب سلبية"

ومساء الإثنين، وقع ترامب، في البيت الأبيض، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسومًا رئاسيًا يعترف بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان المحتلة. 

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في عام 1981 قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز