الكرملين: قرار ترامب بشأن الجولان له عواقب وخيمة



حذر الكرملين من العواقب التي وصفها بالوخيمة، من قرار ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.



وفي خبر عاجل تناقلته الأناضول قال الكرملين:

نأسف لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب سلبية"





ومساء الإثنين، وقع ترامب، في البيت الأبيض، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسومًا رئاسيًا يعترف بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان المحتلة.