اليابان: لا نعترف بقرار ترامب بشأن الجولان

26 مارس 2019 - 11:36 ص

أعلنت اليابان، الثلاثاء، عدم اعترافها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "سيادة" إسرائيل المزعومة على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.





جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" المحلية.





وقال سوغا: "لا تغيير في موقفنا ولا نعترف بضم مرتفعات الجولان لإسرائيل".





وشدد على أن "بلاده ستواصل مراقبة المسار المستقبلي لهذه القضية باهتمام".





ومساء الإثنين، وقع ترامب، في البيت الأبيض، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما رئاسيا يعترف بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان المحتلة.







واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في عام 1981 قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

