القنوات الناقلة للقاء الفراعنة ونيجيريا الليلة

26 مارس 2019 - 11:34 ص

يلتقي منتخب مصر مع نظيرة النيجيري مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب ستيفان كيشي في ختام المعسكر المغلق لمنتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.





وتنقل مباراة مصر ونيجيريا على قناة أون سبورت، إذ تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.





ويسعى خافيير أغيري مدرب منتخب مصر لتجربة مزيد من العناصر خلال المباراة، بعدما دفع بعناصر جديدة أمام النيجر في تصفيات أمم أفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



