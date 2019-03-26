  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

وحدّت الشعب.. تصريح جديد لـ"فتى البيضة"

عرب وعالم

فتى البيضة
فتى البيضة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

مليون توقيع أسترالي لطرد سيناتور" فتى البيضة"

#

"فتى البيضة" يحصل على مكافآت أخرى مدى الحياة

#

انتشار فيديوهات إباحية لـ«عنتيل» جديد بالمحلة

#

نافعة: بدأنا موجة جدية من ثورات الربيع العربي

الشعب

فتي البيضة

تصريح جديد

"لم يكن شيئًا صحيحًا"، كان هذا آخر تصريح أدلى به الفتى الأسترالي الذي رشق سيناتورًا عنصريًا بالبيض.

وكان الفتى ويل كونولي البالغ من العمر 17 عامًا قد رشق السيناتور فرايزر أنينج الذي اعتبر مقتل خمسين شخصًا في المسجدين بمثابة نتيجة لسياسة البلاد المتساهلة مع الهجرة.

وصرح كونولي الذي تحول إلى نجم على منصات التواصل الاجتماعي، بأن ما قام به "لم يكن شيئًا صحيحًا"، لكنه يعتقد أن البيضة التي أثارت الجدل وحّدت الشعب.

وأضاف أن ما قام به أدى إلى جمع عشرات الآلاف من الدولارات، مشيرًا إلى أن هذا المال سيذهب إلى ضحايا الاعتداء الإرهابي الدامي.

وتابع: "عقب هجوم كرايست تشيرش، رأيت بأنه على العالم أن يدعم الضحايا، لكن السيناتور خرج بتصريح نابع من خطاب كراهية وانقسام".

وقد صرح في مقابلة صحفية مع شبكة "نيتوورك تن" الأسترالية، بأنه شعر بتقزز من تصريحات السيناتور اليميني في ملبورن، ولم يعتذر الفتى عما قام به.

وكانت مهرجانات وفعاليات موسيقية قد عرضت على فتى البيضة تذاكر دائمة، وقال في المقابلة إنه لا يعرف ما سيفعله بها في الوقت الحالي.

وعند سؤاله حول علاقته بالبيض الذي كان سببًا في شهرته، قال كونولي الذي صار له آلاف المتابعين في إنستجرام، إنه يعشق البيض لاسيما المسلوق منه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز