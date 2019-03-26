مدبولي يفتتح فعاليات المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة

26 مارس 2019 - 11:26 ص

افتتح أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فعاليات المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة الذي يقام علي هامش استضافة مصر ممثلة في وزارة السياحة لاجتماع الخامس والأربعين للجنة الإقليمية الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والسيد زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية.

وقد حضر المنتدى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بالترحيب بالحضور وبالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكاش يلي في فعاليات اجتماع لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية في دورته الخامسة والأربعين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الذى تقوم به منظمة السياحة العالمية ولجنة الشرق الأوسط في دعم السياحة في بلداننا العربية، بالإضافة إلى قيامها بتعزيز دور السياحة في التنمية المجتمعية، ومساعيها للترويج لسياسات التنمية السياحية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية السياحة في دعم اقتصاديات الدول ودورها الفاعل في نشر السلام والتفاهم بين الشعوب، مشيرا إلى أن قطاع السياحة المصرى يعتبر أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطنى لكونه يمس حياة ملايين المصريين، موضحا أن الحفاظ على موروثاتنا الطبيعية والثقافية والتنوع البيولوجى هو هدف قومى توظف له كل إمكانيات الدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة في مصر الذى دشنته وزارة السياحة بهدف تحقيق تنمية سياحية مستدامة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، وأكد على أن هذا البرنامج يحظى بتأييد كبير من الحكومة نظرا لأن الإصلاح الهيكلى يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها على كافة المستويات وفقا لرؤية استراتيجية 2030.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة بأسرها لقطاع السياحة إيمانا منها بدور السياحة فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى باعتبارها أحد أهم مجالات توفير فرص العمل، فضلا عن أن السياحة تعتبر القطاع الأسرع نموا وأحد أهم الصادرات الخدمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن كل أجهزة الدولة تتعاون لضمان تحقيق تجربة سياحية فريدة للسائح في مصر وذلك من خلال الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية التي تشملها المشروعات القومية من شبكات طرق وكبارى والتي منها تطوير وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، ومد خطوط جديدة لربط المناطق المختلفة بالعاصمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤشرات تقدم السياحة المصرية تعكس أننا نسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح وبما يؤكد استعادة ثقة السائح في المقصد السياحى المصرى، مشيدًا بالدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص من رجال أعمال ومستثمرين و منظمي رحلات و شركات طيران لإنجاح المنظومة السياحية.

وتحدث رئيس الوزراء عن المتحف المصرى الكبير والذى سيكون أكبر المتاحف حول العالم وأهمها لما يحتويه من عدد هائل من القطع والكنوز الأثرية النادرة، كما أنه سيكون ركيزة مهمة للسياحة الثقافية في مصر وذلك عند انتهائه العام المقبل.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتقديم الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، متمنيًا للجميع التوفيق وطيب الإقامة في مصر.

ومن جانبها ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الكلمة الافتتاحية للمنتدى، والتي استهلتها بالترحيب بالحضور وكافة المشاركين في المنتدى، معربة عن سعادتها البالغة لاستضافة مصر لهذا المنتدى المهم والذي يعد فرصة يجتمع خلالها القائمون على قطاع السياحة والأكاديميون والمؤسسات المحلية والدولية.

كما أكدت وزيرة السياحة الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بقطاع السياحة، مشيرة إلي قيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل باستقبالها مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في لقاء تناول الحديث خلاله عن الاتجاهات العالمية الحديثة في السياحة، مشيرة إلي قيام السيد زوراب بولوليكاشفيلي خلال اللقاء بإهداء فخامة الرئيس درع المنظمة تقديرا منها لدعمه الفعال للسياحة من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وإسهامه في استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

كما تقدمت وزيرة السياحة بالشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع هذا الحدث الهام تحت رعاية سيادته، مما يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر محورا أساسيا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودفع عجلة الاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى تنظيم الوزارة لأول مسابقة تنافسية في هذا المجال حيث قامت الوزارة بالتعاون مع منصة Rise up لرواد الاعمال بفتح باب التقدم للمسابقة في 20 فبراير الماضى ، و قد تقدم 104 متسابقا وتم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية في اختيار 9 متسابقين محليين و3 على المستوى الإقليمى ، وسيقوم هؤلاء المتسابقون الذين تم اختيارهم بعرض افكارهم المبتكرة والخاصة بتطوير صناعة السياحة والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة .

وأكدت الوزيرة أن هذه المسابقة تأتى ايمانا منها بأهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميا وهو المحور الخامس لبرنامج الإصلاح الهيلكى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، موضحة أن هذا المحور من اهم اهدافه الترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة و تشجيع الابتكار والحلول الرقمية من خلال اشراك الشباب لتعزيز تنافسية قطاع السياحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المسابقة التي نقيمها لأول مرة بالتأكيد لن تكون الأخيرة.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالإعراب عن امتنانها لمنظمة السياحة العالمية على هذا التعاون الذى نتج عنه انعقاد هذا المنتدى الهام، متمنية أن ينتج عن هذا المنتدي مناقشات مثمرة وناجحة.