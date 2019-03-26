عامل يحرق فتاة بـ"ماء نار" لرفضها الزواج منه

26 مارس 2019 - 11:25 ص

أقدم عامل على تشويه وجه محبوبته بمادة كيميائية "ماء نار"، لرفضها الزوج منه في منطقة العجمي الإسكندرية.

والبداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام شخصين بسكب مادة حارقة على فتاة تدعى "د.م.ع"، من مواليد 1998 عاملة بالمنطقة الحرة أثناء مرورها بأحد الشوارع، وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة هو "نادر.م.ال" مواليد 1996 سائق توك توك وشقيقه "محمد م ال" مواليد 1992 مساعد شيف ويعمل سائق توك توك.

وقال المتهم الأول فى الواقعة، إنه شاهد الفتاة فى أحد الشوارع بمنطقة العجمى وأصر على الارتباط بها وقام بالسؤال عنها وعن أسرتها فى منطقة الهانوفيل بالعجمى ووصل لوالدها وعرض عليه الارتباط بنجلته وبعد سؤالها رفضت وأبلغه والدها بالرفض.

وأضاف المتهم أنه حاول يطاردها أكثر من مرة للحديث معها ولكن كافة المحاولات باءت بالفشل وأخبرته برفضها له تماما وأنها لم ترغب فى الزواج منه، وبعد فترة نمى إلى علمه بأن هناك أحد الأشخاص تقدم لخطبتها وتحدث مع والدها ولقى قبولا وأنها سيتم خطبتها عليه.

واستطرد المتهم: "شعرت بالغضب عشان بحبها وعايز أتجوزها وأردت الانتقام منها وأخبرت شقيقى برغبتى فى الانتقام من الفتاة وقمت بإحضار ماء نار وانتظرتها وهى ذاهبة لعملها وبواسطة التوك توك الذى أعمل عليه وبمساعدة شقيقى سكبت عليها ماء نار وهربت".