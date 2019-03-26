مؤشرات البورصة بين الارتفاع والتراجع صباح اليوم

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الصحافة

الأمن القومي

المحافظين

ارتفعت بعض المؤشرات وانخفضت الأخرى في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس بالبورصة المصرية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.04%، ليسجل 14676 نقطة.

وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.10%، وارتفع إلى مستوى 2388 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70»بنسبة 0.01% عند مستوى 684 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.02%، مسجلًا 1734.5 نقطة.

وصعد مؤشر «EGX30 capped» بنسبة 0.01%، ليرتفع عند 18773 نقطة.

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