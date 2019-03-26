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طلب مهم من "شيرين" للموسيقيين بشأن وقفها عن الغناء

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شيرين
شيرين

محمد الخرو

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تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب بخطاب رسمي لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بسبب قرار وقفها عن الغناء، وإحالتها للجنة تحقيق لنظر الشكوى المقدمة ضدها بعد تصريحاتها خلال حفلها الغنائي بالبحرين.

وطالبت شيرين في الخطاب نقيب الموسيقيين، بإلزام الشاكي بتقديم تسجيل حفلها بالبحرين ككل لتحدد لجنة فنية متخصصة تعرضه لعملية مونتاج من عدمه.

وأشارت شيرين في طلبها إلى أن ما قالته في حفلها بالبحرين اقتطف من السياق وتعرضت لعملية مونتاج لتبث عبر برنامج يبث من خارج مصر يروج لأفكار هدامة عن الدولة المصرية.

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