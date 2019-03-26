المغامسى: زيارة الأقصى تحت الاحتلال صحيحة شرعًا

26 مارس 2019 - 11:20 ص

أكد الداعية السعودي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه لا يوجد دليل شرعي محكم على عدم منع زيارة المسجد الأقصى رغم أنه تحت الاحتلال الصهيوني.

وأضاف المغامسي في برنامج الأبواب المتفرقة على فضائية mbc أن الأمور السياسية لا يمكنها أن تبيح حرامًا أو تحرم حلالا، مؤكدًا أنه لا يقبل من أحد أن يرتحل للتعبد إلا إلى لـ3 مساجد هي:( المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى).

وعن صحة جواز ذلك قال المغامسي إن الرسول صلى الله عليه وسلم عارضته قريش في صلح الحديبية ومنعته من زيارة والطواف بالبيت الحرام، ، لكنه أبرم صلحًا مع قريش ليعود من العام المقبل وقضي بمكة ثلاثة أيام واعتمر وطاف بالبيت، ومكة كلها تحت سيطرة قريش، وهم قوم وثنيون.

وأشار إلى أن القول بأنه لا يجوز زيارة المسجد الأقصى لأنه تحت سيطرة الاحتلال "قول غير صحيح".

يذكر أن المغامسي كان قد تحدث في حلقات سابقة بذات البرنامج عن الحكم عن أحاديث تتعلق بالعلاقة مع اليهود، مثل الحديث الشريف القائل: "لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام"، حيث أكد أنه حديث صحيح.

وأضاف حينها أنه لابد من فهم المقصود بالحديث الشريف، و التفريق بين العدو المحارب وبين من هم من أهل الكتاب، حتى لا ينسب للإسلام أنه يعادي ويحارب وينشر البغضاء.

وأوضح في حديثه أن اليهود والوثنيين هما الذين كانوا ظاهرين في المدينة قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك أراد النبي الكريمة بعد قدومه إليها أن يرفع الذلة التي كانت في الناس وأن يشعروا أنهم أعزة بالإسلام.

وأشار إلى أن عزة الشيء سبب في الدخول به، فرأى النبي ضرورة رفع المسلمين فإذا رأى اليهود تلك العزة ربما يدفعهم ذلك لأن يلتحقوا بالدين الإسلامي.



