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تأييد إدراج 145 متهمًا بطلائع حسم على قوائم الإرهاب

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

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قوائم الكيانات الإرهابية

طلائع حسم

تاييد ادراج

قررت محكمة النقض، في ثاني جلساتها، رفض الطعن المقدم من 145 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا، طلائع حسم الإرهابية، وتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج 187متهما على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو الماضى، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".

ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.


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