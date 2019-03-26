بحضور وزيرة البيئة.. أول اجتماع للجنة تطوير بحيرة قارون

26 مارس 2019 - 11:10 ص

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع الأول للجنة دراسة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبتمثيل الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الإسكان والموارد المائية والري والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة وهيئة التنمية الصناعية والهيئة الهندسية والرقابة الإدارية.

وقالت فؤاد فى بيان للوزارة أن بحيرة قارون لها أهمية كبيرة، لافتة إلى أن الوزارة تتجه لإعادة هيكلة المحميات والاستفادة منها اقتصاديا من خلال صون الموارد والتوجه نحو السياحة البيئية والسياحة المستدامة، حيث تقوم وزارة البيئة بعدد من الإجراءات لرفع كفاءة المحميات الطبيعية.

وأضافت أن اللجنة تهدف إلى إعداد دراسة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة والتي عانت من مشكلات عديدة كارتفاع نسبة الملوحة والصرف أفقدتها جزءا من توازنها البيئي، والوقوف على وضع محطات الصرف الصحي والمشروع الأوروبي وتوقيت تفعيله، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين كل الجهات وتحديد مجموعة التداخلات التي تساعد على مواجهة تلك المشكلات في أسرع وقت.