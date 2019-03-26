  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

بحضور وزيرة البيئة.. أول اجتماع للجنة تطوير بحيرة قارون

آخر الأخبار

فؤاد خلال الجاتماع
فؤاد خلال الجاتماع

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«فؤاد» و«المشاط» تكرمان أول دفعة من المرشدين السياحيين

#

وزيرة البيئة: هذا هو موعد الانتهاء من مشكلة القمامة

#

البيئة تعتمد المشروع الوزاري الأفريقي

#

عقد أول اجتماع لمنتدى غاز شرق المتوسط مطلع 2019

وزارة البيئة

ياسمين فؤاد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع الأول للجنة دراسة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبتمثيل الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الإسكان والموارد المائية والري والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة وهيئة التنمية الصناعية والهيئة الهندسية والرقابة الإدارية.

وقالت فؤاد فى بيان للوزارة أن بحيرة قارون لها أهمية كبيرة، لافتة إلى أن الوزارة تتجه لإعادة هيكلة المحميات والاستفادة منها اقتصاديا من خلال صون الموارد والتوجه نحو السياحة البيئية والسياحة المستدامة، حيث تقوم وزارة البيئة بعدد من الإجراءات لرفع كفاءة المحميات الطبيعية.

 وأضافت أن اللجنة تهدف إلى إعداد دراسة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة والتي عانت من مشكلات عديدة كارتفاع نسبة الملوحة والصرف أفقدتها جزءا من توازنها البيئي، والوقوف على وضع محطات الصرف الصحي والمشروع الأوروبي وتوقيت تفعيله، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين كل الجهات وتحديد مجموعة التداخلات التي تساعد على مواجهة تلك المشكلات في أسرع وقت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز