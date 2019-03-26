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"السعودية" ترد على إعلان "ترامب" سيادة إسرائيل على الجولان

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توقيع قرار «ترامب» بضم الجولان لإسرائيل
توقيع قرار «ترامب» بضم الجولان لإسرائيل

عمرو محمد

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نددت المملكة العربية السعودية، اليوم، باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم إسرائيل لهضبة الجولان .

وجاء في البيان: «أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة».

وأكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة

وأوضحت السعودية أن «إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة»، دون إشارة صريحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعت السعودية «كافة الأطراف إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة».

وكان قد وقع بالأمس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوماً رئاسياً يعترف بـ «سيادة» إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة .


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