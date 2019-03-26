أحمد حسن: فضلت الأهلي عن "الزمالك والسد"

26 مارس 2019 - 11:03 ص

قال أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمشرف العام على الكرة بنادى بيراميدز، إنه تنازل عن أموال كثيرة من أجل اللعب للنادي الأهلي بعد العودة من الاحتراف، رافضًا كل إغراءات نادي الزمالك في ذلك التوقيت .

وأضاف عميد لاعبي العالم، في تصريحات تليفزيونية مساء أمس: "قبل الرجوع للأهلي عرض علي مسؤلي الزمالك عرضًا أكبر من المقدم من الأحمر بحوالى 2 مليون جنيه في الموسم ويمتد لثلاث سنوات أي عرض الزمالك يفوق الأهلى بحوالي مليون دولار في ذلك التوقيت، لكني لم أزايد ووافقت على العرض مباشرة من أجل تمثيل بطل القرن ولم أزايد بهذا كما يحدث الأن ".

وأضاف: "فضلت الأهلي بسبب الاستقرار الفني والإداري في ذلك التوقيت والزمالك كان به مجلس ممدوح عباس المعين ".

وأوضح : "الإتفاق تم بيني وبين عدلي القيعي والخطيب وتم إمضاء العقد في منزل بيبو وعرض علي أيضًا عرض من السد القطري بحوالى 2 مليون يورو ولكني اخترت الرجوع لمصر ".