  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

أحمد حسن: فضلت الأهلي عن "الزمالك والسد"

الرياضة

احمد حسن
احمد حسن

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

رئيس الزمالك: أحبطت مؤامرة كبرى كانت تستهدف "الخطيب" أمس

#

رئيس الزمالك: انتظروا الفضيحة الكبرى

#

نجم الأهلي: قلت للمدرب الأجنبي (مش هتكمل مع الفريق) ودا اللي حصل

#

هاشتاج مسيء لـ"أحمد الطيب" بعد سخريته من الأهلي

قطر

مصر

الزمالك

الاهلى

خسن

قال أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمشرف العام على الكرة بنادى بيراميدز، إنه تنازل عن أموال كثيرة من أجل اللعب للنادي الأهلي بعد العودة من الاحتراف، رافضًا كل إغراءات نادي الزمالك في ذلك التوقيت .

وأضاف عميد لاعبي العالم، في تصريحات تليفزيونية مساء أمس: "قبل الرجوع للأهلي عرض علي مسؤلي الزمالك عرضًا أكبر من المقدم من الأحمر بحوالى 2 مليون جنيه في الموسم ويمتد لثلاث سنوات أي عرض الزمالك يفوق الأهلى بحوالي مليون دولار في ذلك التوقيت، لكني لم أزايد ووافقت على العرض مباشرة من أجل تمثيل بطل القرن ولم أزايد بهذا كما يحدث الأن ".

وأضاف: "فضلت الأهلي بسبب الاستقرار الفني والإداري في ذلك التوقيت والزمالك كان به مجلس ممدوح عباس المعين ".

وأوضح : "الإتفاق تم بيني وبين عدلي القيعي والخطيب وتم إمضاء العقد في منزل بيبو وعرض علي أيضًا عرض من السد القطري بحوالى 2 مليون يورو ولكني اخترت الرجوع لمصر ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز