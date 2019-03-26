السكك الحديدية تنشر قائمة بالرحلات اليوم

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قطارات

سكك حديد مصر

وزعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا بالمواعيد المختلفة للقطارات اليوم، مشيرة إلى أن حركة القطارات منتظمة على كل الخطوط، ولكن توجد بعض التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالي:

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات

- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 25 دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة


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