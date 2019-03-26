3 أشخاص يخطفون طفلًا ويقتلونه بمنشأة القناطر

26 مارس 2019 - 10:56 ص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بخطف طفل وقتله بمنشأة القناطر، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين ارتكبوا الجريمة في محاولة لإجبار والد الطفل على تسليمهم تمثال أثري حصل عليه.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا يفيد تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للاختطاف على يد مجهولين، والعثور على جثته بنهر النيل.

وتبين أن 3 أشخاص اختطفوا الطفل لإجبار والده على تسليمهم تمثال أثري، إلا أنهم قرروا قتله لتعرف الطفل عليهم لكون أحد المتهمين من جيران المجني عليه، وتم التخلص من جثته بنهر النيل.