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النواب ردًا علي "ترامب": الجولان سورية 100%

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عمرو محمد-متابعات

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قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن أرض الجولان سورية بنسبة 100% طبقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأعلن «حسب الله»، في بيان صحفي مساء أمس الاثنين، رفضه وبشكل قاطع لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، مؤكدًا أن ذلك الأمر لن يغير من الواقع والتاريخ لأرض الجولان السورية العربية.

وقال إن إعلان «ترامب» مستفز ومرفوض من العالم كله الذي يعي جيدًا أن الجولان أرض سورية احتلتها سلطات الكيان الإسرائيلي.

وأشاد بموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبجميع مؤسساتها الواضح والقوي والثابت باعتبار الجولان السورية أرضًا عربية محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتباره لاغيًا وليست له أية شرعية دولية.

وقال حسب الله إن هناك رفضًا دوليًا واسع النطاق وبشكل قاطع وحاسم لأي قرارات أو تصريحات تتنافى مع القرارات الدولية الأممية مطالبًا المجتمع الدولي بالتعاون البناء من أجل احترام قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على إحلال الأمن والسلم والتعايش الآمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم بصفة عامة.

وطالب المجتمع الدولي بأسره وبجميع منظماته خاصة منظمة الأمم المتحدة سرعة التحرك للأخذ برؤية مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، التى يطرحها سنويًا فى خطاباته الواضحة والحاسمة أمام منظمة الأمم المتحدة بشأن مسيرة السلام فى منطقة الشرق الأوسط لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السورية.

كما طالب المجتمع الدولي بأسره وبجميع منظماته خاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالوقوف بكل قوة وراء الحقوق السورية الثابتة والمؤيدة بقرارات الشرعية الدولية في أرضه المحتلة.


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