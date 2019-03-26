اليوم.. استكمال محاكمة "مرسى" فى "اقتحام الحدود"

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اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.


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