مطرب شهير: سأتوقف عن الغناء لتلقي علاج ذهني

26 مارس 2019 - 10:41 ص

قال المغني الكندي الشهير جاستن بيبر، إنه سوف يتوقف عن الغناء لفترة، وذلك لكي يتعامل مع مشاكل صحية ذهنية .

وكتب بيبر على صفحته على موقع "إنستجرام" لمشاركة الصور: "لقد كنت أبحث وأسعى وأقوم بتجربة وأخطأ مثلما يفعل معظمنا. أنا الآن أركز على إصلاح بعض من المشاكل العميقة داخلي، التي أعاني منها مثل معظمنا، حتى لا أنهار، حتى استطيع الحفاظ على زواجي وأكون الأب الذي أرغب فيه ".

واعترف جاستن، 25 عاما، أن المعجبين كانوا على حق عندما انتقدوه لكونه" غير سعيد" و"غير قادر من الناحية الشعورية" على تقديم عرض "حيوي" خلال جولته العالمية الثالثة خلال 2016-2017 .

وكان بيبر قد أكد في نوفمبر الماضي أنه تزوج عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين .



وأشار بيبر إلى أنه على الرغم من أن الموسيقى "مهمة للغاية بالنسبة له" إلا أن "أسرته وصحته تحتلان الأولوية في حياته ".