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الإفتاء: لا يوجد نص شرعى يمنع تنظيم النسل

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متابعات حنان حمدتو

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قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يوجد نص شرعي صحيح يمنع من تنظيم النسل، فعَنْ جَابِر بن عبد الله قَالَ: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»، وقليل طيب فيه غناء، خير من كثير ضعيف لا يغني.

وأضافت الدار فى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الإسلام لم يفرض عددًا معينًا من الأطفال ننجبهم.. ولم يدعُ إلى كثرة النسل دون ضوابط، مشيرة إلى أن الإسلام أوجب إحسان تربية الأبناء على كل المستويات.. واعتبر الأولاد أمانة حذَّر من التفريط فيها.. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».

وأشارت الدار الى أن الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيمَ النسل باستخدام الوسائل اللازمة؛ ذلك إذا لم يقتدر الأب على توفير الحياة الكريمة لهم.


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