"راموس" وراء استبعاد صلاح من الريال

26 مارس 2019 - 10:40 ص

علق إيان ماكجرى، الخبير في سوق الانتقالات، على الأخبار المتداولة بشأن محاولات ريال مدريد لضم مهاجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، بديلاً عن نجم الفريق محمد صلاح، قائًلا: "لن يفكر مهاجم الريدز محمد صلاح في الانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل القريب، كما أن طالما سيرجو راموس في الفريق "صلاح" لن يوافق على الانضمام إلي الفريق".

وذكر موقع "ذا سبورت ريفيو" الانجليزي، أن منذ تألق اللاعب الدولي، صلاح، في الدوري الانجليزي، ساهم في ربط اسمه بـ نادي برشلونة وريال مدريد بشكل منتظم.

وتابع الموقع، في تقريره، أن "صلاح" اقتنص لقب هداف الدوري الانجليزي، في أول موسم له، بعد تسجيله 32 هدفًا في 36 مباراة، كما ساعد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا نادي ليفربول على الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا في 14 مباراة قبل تعرضه لخلع في الكتف في نهائي البطولة في كييف.

وأشار التقرير إلى عودة زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد أثارت موجة جديدة من التكهنات بشأن ضمه أفضل لاعبي كرة القدم الأوروبية، والتي من ضمنهم محمد صلاح وساديو ماني.

ومع ذلك، أوضح مراسل صحيفة ديلي ريكورد، وخبير الانتقالات، إيان مكجري أن "صلاح لن يفكر في الانتقال إلى ريال مدريد في أي وقت قريب".

وأضاف: "أنا لا أقول أنه لن يلعب أبدًا لفريق ريال مدريد لأنني واثق من أنهم مهتمون بصلاح بشكل كبير".

واستطرد: "لكن بعد تعرض صلاح للإصابة في كتفه على يد مدافع الريال سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا، أعتقد أنه طالما أن راموس في النادي، سيشعر صلاح بالتردد فيما يتعلق بالانضمام إليهم".