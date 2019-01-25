"لانش" يُغرق طفلين بالدقهلية

25 يناير 2019 - 06:14 م





لقى طفلان مصرعهما غرقًا بالدقهلية، فجر اليوم الجمعة، إثر سقوطهما في بحيرة المنزلة أثناء عودتهما مع والدهما من رحلة صيد.



تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المطرية بغرق الطفلين محمد والسيد محمود الفتاح 5 و7سنوات ببحيرة المنزلة بمنطقة المجاير بالمطرية أثناء استقلالهما لنش بحري مع والدهما في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وعلى الفور انتقل الرائد عمر سليمان، رئيس مباحث المركز، والعميد أحمد عودة، مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات، وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن الطفلين.

وأكدت التحريات، أن الطفلين كانا يرافقان والدهما في رحلة صيد ببحيرة المنزلة على لنش صغير وأثناء وصولهم لشاطئ البحيرة بمنطقة المجاير قام الأب بالنزول للشاطئ لإنزال الأسماك، وقام أحد الطفلين بالعبث بالموتور مما تسبب في تحرك اللنش وانقلابه بمياه البحيرة على مسافة بعيدة من الشاطئ، مما أدى إلى غرق الطفلين.

تحرر محضر بالواقعة، ومازالت قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن الطفلين.







