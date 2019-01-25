بالفيديو.. لحظة القبض على مساعد «ترامب»

25 يناير 2019 - 06:14 م

عرضت فضائية CNN بالعربية، فيديو لحظة القبض على روجر ستون، أحد مساعدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

وذكر تليفزيون (سي إن إن) الأمريكي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألقى القبض صباح اليوم على روجر ستون المستشار السياسى السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منزله بولاية "فلوريدا" الأمريكية، في إطار التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2016.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أنه تم توجيه 7 تهم لستون، هي تهمة بعرقلة العدالة، و5 تهم للإدلاء ببيانات كاذبة وتهمة التأثير على الشهود.