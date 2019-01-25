وصول أول رحلة إلى مطار سفنكس قادمة من أسوان

25 يناير 2019 - 06:10 م

وصلت منذ قليل، رحلة مصر للطيران اكسبريس قادمة من مطار أسوان إلى مطار سفنكس، بعد إقلاعها في التاسعة صباح اليوم، الجمعة، من مطار أسوان وعلى متنها 70 راكبًا.

وكانت أولى رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس الدولي بالطريق الصحراوي انطلقت اليوم الجمعة وذلك بواقع 15 رحلة أسبوعيًا للمطارات الداخلية وذلك تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي، وذلك حتى 9 فبراير.

ومن المقرر أن تسير الرحلات من مطار سفنكس إلى كل من مطار الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعكس.