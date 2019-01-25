  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:21 م
بحث متقدم
الملك عبد الله بن عبد العزيز وأوباما

أسرار أخطر مكالمة بين ملك السعودية وأوباما

المواجهات في غزة

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

الملك سلمان والبشير

رسالة عاجلة من الملك سلمان إلى «البشير»

عواصف ترابية

الأرصاد: عواصف ترابية واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

بندر بن سلطان

تفاصيل زيارة "بن سلطان" لإيران ولقاء "سليماني"

محمد صلاح

بعد غياب مفاجئ.. عودة محمد صلاح

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

"الصادق المهدي" يدعو إلى رحيل "البشير"

خاشقجي

بالأسماء.. فريق دولى يحقق في مقتل "خاشقجي"

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير

عفو رئاسي

بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا

5 طرق طبيعية لتقوية جهاز المناعة

الصفحة الأخيرة

أطعمة لتقوية المناعة
أطعمة لتقوية المناعة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أم تضبط ابنها يغش في حل الواجب المدرسي بطريقة صادمة

#

رسالة نارية من «أردوغان» لـ«نتنياهو»: طرقت الباب الخطأ

#

بدوي: خطة لتطوير وتنمية "برج العرب الجديدة" تصل لـ2.5 مليار جنيه

#

"البحوث الزراعية": طرق الري بمصر خاطئة

الطب

فوائد صحية

جهاز المناعة

أعلن العلماء من جامعة كوين ماري في لندن، أنه ليس من الضرورة استخدام الدواء لتقوية جهاز المناعة، فهناك خمس طرق طبيعية لتحسين الصحة والحفاظ عليها.

وينصح العلماء بتناول نبتة المريمية المعروفة على نطاق واسع لخصائصها المضادة للبكتيريا، المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وكذلك يمكن استخدامه للوقاية من نزلات البرد، بحسب "ديلي ميل".

وأشار الخبراء، أن استخدام زهرة البيلسان، وفقا لدراسات حديثة تساعد على مقاومة الإنفلونزا والبرد بشكل سريع.

وتساعد الخضروات والفواكه في تقوية المناعة، وبالأخص الطماطم والبرتقال والشمندر والبطاطس الحلوة والباذنجان والبطيخ، ويمكنك ملاحظة التأثير الإيجابي بعد أسبوع من تناول هذه المنتجات.

ومن النباتات التي تساعد في تقوية جهازك المناعي، الثوم والزنجبيل والأوريجانو والكركم، فلديهم خصائص مضادة للجراثيم، وتسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة، وطريقة أخرى لتجنب نزلات البرد هي شرب عصائر الفواكه والخضروات الطازجة.

وجاء العلماء إلى هذه النتائج، بعد دراسة شارك فيها 11 ألف شخص من 14 دولة حول العالم.

وفي سياق آخر، أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحصلون على حمام بارد بانتظام لديهم المزيد من خلايا الدم البيضاء بنسبة أكبر من أولئك الذين يفضلون الاستحمام الساخن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإمارات واستراليا في كأس اسيا
» مصرع عميد شرطة ووالدته في حادث ببنى سويف
» "ميسي" يطالب باستئناف عمليات البحث عن مواطنه «سالا»
» السيطرة على حريق بملاحات الإسكندرية
» مصرع عامل أثر سقوطه من أعلى سطح منزله
» فرنسا تعلن دعمها للإطاحة برئيس فنزويلا
» عبد الله السعيد يهنئ أحمد حجازي: عيد ميلاد سعيد
» للمرة الأولى في التاريخ.. قطر تتأهل لنصف نهائي كأس أسيا
» مقتل شخص في انفجار بمركز للتسوق بالصين
» اعتقال مستشار لـ«ترامب» على خلفية تحقيقات انتخابات الرئاسة
» التشكيل الرسمي لمباراة المصري والمقاولون

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عشاء

    06:58 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية