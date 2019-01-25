  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:22 م
بحث متقدم
الملك عبد الله بن عبد العزيز وأوباما

أسرار أخطر مكالمة بين ملك السعودية وأوباما

المواجهات في غزة

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

الملك سلمان والبشير

رسالة عاجلة من الملك سلمان إلى «البشير»

عواصف ترابية

الأرصاد: عواصف ترابية واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

بندر بن سلطان

تفاصيل زيارة "بن سلطان" لإيران ولقاء "سليماني"

محمد صلاح

بعد غياب مفاجئ.. عودة محمد صلاح

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

"الصادق المهدي" يدعو إلى رحيل "البشير"

خاشقجي

بالأسماء.. فريق دولى يحقق في مقتل "خاشقجي"

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير

عفو رئاسي

بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا

"الداخلية": لدينا 5227 نزيلا يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة

قضايا وحوادث

الداخلية
ارشيفية

متابعات_مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

طائرات الاحتلال تقصف 3 أهداف متفرقة في غزة

#

"السترات الصفراء" تعطل 60%من كاميرات مراقبة الطرق

#

الداخلية تتخذ 10 إجراءات لمساعدة الفقراء.. تعرف عليها

#

لحظة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري بداخله مومياء

وزارة الداخلية

السجون

التعليم

مساعدة المساجين

أكدت وزارة الداخلية حرصها على مساعدة النزلاء على الدراسة والتعليم فى مراحل التعليم المختلفة، موضحة أن إجمالي عدد الدراسين خلال الفصل الدارسي الأول للعام الدراسي 2018/ 2019 بلغ 5227 نزيلا.

ووفقا لبيان صادر عن "الداخلية"، فإن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالارتقاء بأوجه الرعاية الشاملة المقدمة للنزلاء خاصة الحرص على الدراسة والتعليم في كل المناحي التعليمية بدءا من محو الأمية وانتهاء بالدراسات العليا، حرصا على مستقبلهم وممارسة هواياتهم على نحو يعود عليهم وذويهم بالنفع اتساقا مع مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتجسيدا لإعلاء مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وذكرت الوزارة في بيان أن قطاع السجون بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم الفني والتعليم العالى والأزهر الشريف والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار اهتم وحث من يرغب من النزلاء الالتحاق بها ومساعدته على استكمال دراسته بمراحل التعليم المختلفة من خلال توفير الأماكن الملائمة للاستذكار، وعقد لجان الامتحانات بكل السجون التابعة للقطاع، كما يتوافر لدى القطاع ثلاث مدارس ثانوية صناعية بمناطق سجون "القناطر، المنيا، وجمصة" ويدرس بها العديد من النزلاء.

وأضاف البيان أنه يجري أيضا التنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية ومديريات الأوقاف، لعقد ندوات شهرية داخل السجو ، كذا المطرانيات والبطريركريات الإقليمية المختلفة، لإلقاء دروس دينية للنزلاء المسيحيين والاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة.

وأشار إلى تكريم، اليوم الجمعة، عدد من نزلاء السجون المتميزين، لحصولهم على الشهادات العلمية "الماجستير، ليسانس، بكالوريوس، ودبلوم صناعي"، فضلا عن بعض المتميزين في المشغولات اليدوية والحرفية كحافز لهم ولغيرهم من النزلاء حتى يحذو حذوهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإمارات واستراليا في كأس اسيا
» مصرع عميد شرطة ووالدته في حادث ببنى سويف
» "ميسي" يطالب باستئناف عمليات البحث عن مواطنه «سالا»
» السيطرة على حريق بملاحات الإسكندرية
» مصرع عامل أثر سقوطه من أعلى سطح منزله
» فرنسا تعلن دعمها للإطاحة برئيس فنزويلا
» عبد الله السعيد يهنئ أحمد حجازي: عيد ميلاد سعيد
» للمرة الأولى في التاريخ.. قطر تتأهل لنصف نهائي كأس أسيا
» مقتل شخص في انفجار بمركز للتسوق بالصين
» اعتقال مستشار لـ«ترامب» على خلفية تحقيقات انتخابات الرئاسة
» التشكيل الرسمي لمباراة المصري والمقاولون

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عشاء

    06:58 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية