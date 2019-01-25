وزيرة البيئة: الشرطة قدمت أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن

25 يناير 2019 - 05:54 م

هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة، بعيد الشرطة المصرية، اليوم الجمعة.





وقالت "فؤاد"، إن الشرطة المصرية قدمت أروع الأمثلة في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن، وهو النموذج المشرف الذي ينبغي أن نحتذي به جميعاً، ليتسنى لنا تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.



