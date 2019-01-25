"التضامن" تنقذ 1442 مشردًا بلا مأوى

25 يناير 2019 - 05:39 م

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل التي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى، وفريق التدخل السريع، لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

وتجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة، بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها على مدار الأيام السابقة و حتى مساء أمس الخميس 24 يناير 1442 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع، أنه تم التعامل يوم الخميس مع 108 حالة مشرد و 33 طفلا بلا مأوى بأجمالي 141 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة حتى أمس تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 67 حالة، منها 50 حالة مشرد، و 17 حالة طفل بلا مأوى.

هذا ومن الملاحظ أيضاً أمس تراجع عدد الحالات التي تم التعامل معها على مستوى بقية محافظات الجمهورية حيث تعاملت محافظة أسيوط مع إجمالي 13 حالة منها 7 حالات لمشردين و6 حالات لأطفال بلا مأوى

كما تعاملت محافظة الجيزة مع 6 حالات لمشردين فقط ومحافظة بورسعيد مع 6 مشردين أيضًا.

هذا وقد تنوعت أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 85 بطانية و 82 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و 16528 ، كذلك على رقم 01095368111 ، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.