» السيطرة على حريق بملاحات الإسكندرية

25 يناير 2019 - 05:32 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل اندلع في "الهيش والبوص" بالملاحات بمدخل المدينة بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، دون حدوث إصابات.

كان اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارًا من قسم شرطة محرم بك يفيد نشوب حريق بملاحات الإسكندرية بجوار مركز "كارفور" التجاري.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

تبين من المعاينة، أن الحريق نشب بالهيش والبوص بمياه الملاحات، وجرى إخماده ومنع امتداده للمنشآت المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.