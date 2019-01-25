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وزير النقل لركاب قطارات شبين القناطر: التذكرة بـ«جنيه»

الحياة السياسية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

حسن علام- متابعات

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هشام عرفات

شبين القناطر

ابو زعبل

استقل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، القطار وسط الركاب في المسافة من الجبل الأصفر حتى أبو زعبل، وذلك بخط 23 يوليو/ شبين القناطر.

والتقى الوزير خلال جولته، عدد من الركاب، ودار حوار حول أهمية هذا الخط لأهالي المدن والقرى الواقعة على جانبيه، خاصة أن قيمة تذكرة القطار في المسافة من 23 يوليو حتى شبين القناطر تبلغ جنيه واحد، في حين أن ثمن الانتقال لنفس المسافة بوسائل النقل الأخرى تبلغ على الأقل 5 أضعاف هذه القيمة.

وطالب بعض الأهالي الوزير بزيادة عدد القطارات بجعلها كل نصف ساعة، وتعهد "عرفات" بأن ذلك يمكن تحقيقه عند ما يتم ازدواج الخط.

وأكد وزير النقل أنه وجه مسئولي السكك الحديدية بازدواج الخط وذلك في إطار إستراتيجية وزارة النقل التي تهدف إلى دراسة ازدواج الخطوط المفردة على مستوى الشبكة، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ وإنشاء أسوار عبارة عن "نيوجيرسي" بارتفاع 2.5 متر لمسافة 6.5 كم موزعة على الأماكن كثيفة السكان وفي أماكن المعابر غير الشرعية وذلك حماية وتأمين لمسار القطارات من التعديات والمعابر غير الشرعية .


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