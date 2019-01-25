الفقي: من يهاجمون الأزهر يسعون للنيل من الوطن

25 يناير 2019 - 05:22 م

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن من يهاجمون الأزهر يسعون للنيل من الوطن، فالأزهر كان ولا يزال رمزًا لمصر سواء مسلميها أو مسيحييها.

وأضاف الفقي، خلال ندوته بجناح الأزهر في معرض الكتاب، بعنوان "الإسلام والغرب"، أن مقولة الشرق شرق والغرب غرب لا يلتقيان مقولة عفا عليها الزمن، والعالم بدأ يلتقي مع بعضه، فانغلاق الطرفين أمر لا وجود له وكل طرف لابد أن يعرف عن الطرف الآخر ما يجب أن يعرفه.

وأشار إلى أن صورة الشرق لدى الغربيين كانت مغلوطة، وكان رأي أهل الشرق في الغرب مغلوطة فكانوا يصفونها أرض الإحلال وأرض السيطرة.