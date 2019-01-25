بالصور.. عراقيون يفاجئون السفير التركي لدى بغداد

25 يناير 2019 - 05:22 م

نشر السفير التركي في العراق فاتح يلدز، صورا على موقع "تويتر" خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام في عدة مدن جنوبي العراق.

وتضمنت الصور "يلدز" وهو يجلس على مائدة عملاقة، معلقا: "كرم الضيافة الشهير للناس الطيبين في الجنوب: الطعام اللذيذ والتسامر الجميل".

وأضاف مازحا في تغريدته: "ثمنه: زيادة في الوزن مقداره 1 كيلوجرام في 3 أيام".