بالصور.. عراقيون يفاجئون السفير التركي لدى بغداد

وكالات - خالد الشرقاوي
نشر السفير التركي في العراق فاتح يلدز، صورا على موقع "تويتر" خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام في عدة مدن جنوبي العراق.
وتضمنت الصور "يلدز" وهو يجلس على مائدة عملاقة، معلقا: "كرم الضيافة الشهير للناس الطيبين في الجنوب: الطعام اللذيذ والتسامر الجميل".
وأضاف مازحا في تغريدته: "ثمنه: زيادة في الوزن مقداره 1 كيلوجرام في 3 أيام".
كرم الضيافة الشهير للناس الطيبين في الجنوب: الطعام اللذيذ والتسامر الجميل.— Fatih YILDIZ / فاتح (@FATIHYILDIZ_MFA) 24 يناير 2019
ثمنه: زيادة في الوزن مقداره 1 كيلوغرام في 3 ايّام ??
وهذا يستحق الصداقة المكتسبة.???????? pic.twitter.com/OeN3J3WdZT
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