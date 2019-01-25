بالصور.. عراقيون يفاجئون السفير التركي لدى بغداد

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السفير التركي في العراق فاتح يلدز
السفير التركي في العراق فاتح يلدز

وكالات - خالد الشرقاوي

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فاتح يلدز

نشر السفير التركي في العراق فاتح يلدز، صورا على موقع "تويتر" خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام في عدة مدن جنوبي العراق.

وتضمنت الصور "يلدز" وهو يجلس على مائدة عملاقة، معلقا: "كرم الضيافة الشهير للناس الطيبين في الجنوب: الطعام اللذيذ والتسامر الجميل".

وأضاف مازحا  في تغريدته: "ثمنه: زيادة في الوزن مقداره 1 كيلوجرام في 3 أيام".


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