فرنسا تحذر إيران من فرض عقوبات جديدة

25 يناير 2019 - 05:16 م

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إيران من فرض عقوبات، في حال لم يتم إحراز تقدم في المحادثات حول البرنامج الصاروخي الباليستي.

وقال "لودريان" خلال كلمة ألقاها أمام السلك الدبلوماسي في مقر وزارة الخارجية إن "فرنسا ستكون مستعدة لفرض عقوبات على طهران في حال لم يتم التوصل لأي تقدم في المحادثات حول البرنامج الباليستي".

وأضاف: "لقد بدأنا محادثات صعبة جداً ونحن على استعداد في حال لم تنجح هذه المحادثات لفرض عقوبات صارمة والإيرانيون يعرفون ذلك".

وتابع لودريان أن بلاده تشترط على إيران "التخلي عن برنامجها الباليستي خاصةً تصديرها للصواريخ لبعض المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، قد قالت في وقت سابق، في مؤتمر صحفي، بأن برنامج إيران الصاروخي يعارض القرار رقم 2231 وطلبت من إيران "الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية، التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية.