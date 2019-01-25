» فرنسا تعلن دعمها للإطاحة برئيس فنزويلا

25 يناير 2019 - 05:14 م

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، دعم بلاده الكامل لرئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، والذي عين نفسه "رئيسا انتقاليا" لبلاده، بدل الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين الجمعة، تطرق خلالها إلى آخر التطورات في فنزويلا.

وقال لودريان، "نريد أن ندعم بشكل كامل الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) المنتخبة ديمقراطيا، ورئيسها (خوان غوايدو)".

وطالب "بإجراء انتخابات في فنزويلا وسط أجواء ديمقراطية".

وتابع لودريان، "ندعو بشدة نيكولاس مادورو، للامتناع عن الضغط والعنف ضد المتظاهرين السلميين".

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان غوايدو نفسه، الأربعاء، "رئيسًا مؤقتًا" للبلاد، وإعلان مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

من جانبه، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته دول هي: كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.

ومؤخرا، توعدت واشنطن مرارًا بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.