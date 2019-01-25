  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:22 م
بحث متقدم
الملك عبد الله بن عبد العزيز وأوباما

أسرار أخطر مكالمة بين ملك السعودية وأوباما

المواجهات في غزة

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

الملك سلمان والبشير

رسالة عاجلة من الملك سلمان إلى «البشير»

عواصف ترابية

الأرصاد: عواصف ترابية واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

بندر بن سلطان

تفاصيل زيارة "بن سلطان" لإيران ولقاء "سليماني"

محمد صلاح

بعد غياب مفاجئ.. عودة محمد صلاح

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

"الصادق المهدي" يدعو إلى رحيل "البشير"

خاشقجي

بالأسماء.. فريق دولى يحقق في مقتل "خاشقجي"

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير

عفو رئاسي

بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا

فرنسا تعلن دعمها للإطاحة برئيس فنزويلا

عرب وعالم

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون

وكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية تؤكد دعمها "أمن واستقرار" السودان

#

بريطانيا تعلن دعمها لانقلاب رئيس برلمان على مادورو بـ"فنزويلا"

#

واشنطن تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن السبت حول فنزويلا

#

«أردوغان» يعلن دعمه لرئيس فنزويلا الشرعي وينتقد «ترامب»

فنزويلا

انقلاب

عزل

اطاحة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، دعم بلاده الكامل لرئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، والذي عين نفسه "رئيسا انتقاليا" لبلاده، بدل الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين الجمعة، تطرق خلالها إلى آخر التطورات في فنزويلا.

وقال لودريان، "نريد أن ندعم بشكل كامل الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) المنتخبة ديمقراطيا، ورئيسها (خوان غوايدو)".

وطالب "بإجراء انتخابات في فنزويلا وسط أجواء ديمقراطية".

وتابع لودريان، "ندعو بشدة نيكولاس مادورو، للامتناع عن الضغط والعنف ضد المتظاهرين السلميين".

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان غوايدو نفسه، الأربعاء، "رئيسًا مؤقتًا" للبلاد، وإعلان مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

من جانبه، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته دول هي: كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.

ومؤخرا، توعدت واشنطن مرارًا بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإمارات واستراليا في كأس اسيا
» مصرع عميد شرطة ووالدته في حادث ببنى سويف
» "ميسي" يطالب باستئناف عمليات البحث عن مواطنه «سالا»
» السيطرة على حريق بملاحات الإسكندرية
» مصرع عامل أثر سقوطه من أعلى سطح منزله
» فرنسا تعلن دعمها للإطاحة برئيس فنزويلا
» عبد الله السعيد يهنئ أحمد حجازي: عيد ميلاد سعيد
» للمرة الأولى في التاريخ.. قطر تتأهل لنصف نهائي كأس أسيا
» مقتل شخص في انفجار بمركز للتسوق بالصين
» اعتقال مستشار لـ«ترامب» على خلفية تحقيقات انتخابات الرئاسة
» التشكيل الرسمي لمباراة المصري والمقاولون

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عشاء

    06:58 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية