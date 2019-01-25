رسالة عاجلة من الملك سلمان إلى «البشير»

25 يناير 2019 - 05:12 م

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفدًا وزاريًا سعوديًا إلى جمهورية السودان، تضامنًا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، استقبل الوفد السعودي في بيت الضيافة مساء أمس.

وضم الوفد الوزاري السعودي، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.

وصرح وزير التجارة والاستثمار في تصريح صحفي أن "زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري".

وكشف، عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد، قائلا "إن خادم الحرمين الشريفين — أيده الله — أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرارا لها".

وأشار، إلى أن المملكة "لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف، أن السعودية "قدمت أكثر من 23 مليار قروضا لمشاريع تنموية في الجمهورية السودانية، تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن ذلك "جاء من باب الواجب وأن هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين".