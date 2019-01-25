» للمرة الأولى في التاريخ.. قطر تتأهل لنصف نهائي كأس أسيا

25 يناير 2019 - 05:12 م

انتهت منذ لحظات أحداث الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين قطر وكويا الجنوبية، التي أقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية في دور الـ8 من كأس الأمم الأسيوية المقامة حاليًا بالإمارات، بفوز المنتخب القطري بهدف نظيف.

أحرز عبد العزيز حاتم نجم المنتخب العنابي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة عن طريق تسديدة على يمين مرمى منتخب كوريا الجنوبية.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب القطري لنصف نهائي البطولة الأسيوية للمرة الأولى في تاريخه، فيما ودع المنتخب الكوري الجنوبي البطولة القارية.

ومن المفترض أن يواجه منتخب قطر الفائز من مباراة أستراليا والإمارات التي ستقام اليوم لتحديد الطرف الأخر في مباراة نصف النهائي.