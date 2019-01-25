أول طلب من "جروس" للاعبي الزمالك بعد التعادل مع بيراميدز

25 يناير 2019 - 05:05 م

حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، استعدادًا لمباراة المقاصة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطالب المدير الفني، اللاعبين ضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز الأخيرة من أجل التركيز في اللقاء المقبل، مؤكدًا أنه سعيد بأداء اللاعبين في مباراة بيراميدز وكان يتمنى تحقيق الفوز .

وسيبدأ المدير الفني للقلعة البيضاء في دراسة الفريق الفيومى خلال الفترة الحالية للاستقرار على نقاط القوة في الفريق المنافس عن طريق متابعة تسجيلات لقاء المقاصة الأخير أمام الأهلي في مسابقة الدوري والذي خسره الفريق الفيومي بثلاثية دون رد.