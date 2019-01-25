اليابان.. استفتاء على نقل قاعدة عسكرية أمريكية

25 يناير 2019 - 05:02 م

تعتزم اليابان عقد استفتاء بجزيرة أوكيناوا (جنوب) في فبراير المقبل، على نقل قاعدة "فوتنما" الجوية الأمريكية من موقعها الحالي بالبلاد.

وتنظم بكين الاستفتاء، على خلفية اعتراضات متكررة من سكان محليين حول مصير القاعدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تابمز" (خاصة)، اليوم الجمعة، أن الاستفتاء سيجرى في 24 فبراير، على نقل القاعدة "فوتنما" من مدينة غينوان إلى منطقة هينوكو بمحافظة أوكيناوا.

وسيمنح الاستفتاء المواطنين حق الاختيار بين قرار النقل أو الإبقاء على القاعدة في موقعها الحالي، أو عدم إعطاء أية أهمية للأمر.

وكانت طوكيو وواشنطن اتفقتا على نقل قاعدة "فوتنما" من موقعها الحالي عام 1996.

ويعترض منذ سنوات سكان محليون بجزيرة "أوكيناو" على خطة نقل القاعدة العسكرية إلى موقع آخر على الجزيرة.

ويرى المعارضون أنّ نقل القاعدة من منطقة مكتظة بالسكان إلى منطقة أخرى ساحلية تتميز بقلة سكانها، بمثابة "كارثة من الناحية البيئية، وفكرة تتجاهل رغبات السكان المحليين".

يشار إلى أن نصف عدد القوات الأمريكية فى اليابان، وقوامها 50 ألف فرد، يتمركز فى جزيرة أوكيناوا وحدها.