"الصادق المهدي" يدعو إلى رحيل "البشير"

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الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني
الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

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دعا زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، برحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية، مطالبًا قوات الأمن بعدم الانجرار إلى سفك دماء المتظاهرين.

وقال المهدي في خطبة الجمعة بمسجد "ودنوباي"، غربي العاصمة الخرطوم، إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ حتى الآن 50 قتيلًا.

وأضاف: "نحن نؤيد الحراك الشعبي، وندعو إلى تجنب أية مظاهر للعنف المادي أو اللفظي".

وتابع: "أطالب كافة قوى بلادنا العسكرية والنظامية بأن لا تُستغل في سفك دماء الأبرياء؛ إذ إن شرفهم المهني وحقوق المواطنة يمنعان ذلك".

وشدد أن "الوضع في البلاد تأزم"، وأن الرئيس عمر البشير أمامه "فرصة تاريخية للتنحي استجابة للمطالب الشعبية، وتجنيب البلاد كافة المخاطر المتوقعة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الشرطة "حالتي وفاة" في احتجاجات الخميس بالخرطوم؛ مؤكدة فتح تحقيق رسمي، وبذلك يرتفع عدد قتلى موجة المظاهرات إلى 30، بحسب الحكومة.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، تطورت إلى مطالبات بتنحي البشير، وصاحب بعضها أعمال عنف.


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