» التشكيل الرسمي لمباراة المصري والمقاولون

25 يناير 2019 - 04:56 م

أعلن إيهاب جلال وعماد النحاس المديران الفنيان للمصري والمقاولون العرب، تشكيل المباراة التي تجمع الفريقين والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام والمقرر لها الخامسة مساء اليوم بإستاد الجيش بالسويس وجاء التشكيل كالآتي:



تشكيل المصري أمام المقاولون العرب

حراسة المرمي: أحمد مسعود

خط الدفاع: ايزيكال، اسلام ابو سليمة، كريم العراقي، اسلام عطية

خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سنبوري، أحمد شوشة، حسين رجب

خط الهجوم: محمود وادي، عمر كمال عبد الواحد.







تشكيل المقاولون العرب أمام المصري

حراسة المرمي: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح، حسن الشامي

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد سوستة، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفي

خط الهجوم: أحمد علي كامل، محمد طلعت.