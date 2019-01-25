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الأمن الأفغاني يداهم مدارس تابعة لمنظمة «جولن»

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تركيا: أمريكا لم ترسل طلبات تسليم "جولن" للمحاكم المعنية
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وكالات - خالد الشرقاوي

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داهمت قوات الأمن الأفغانية 3 ثانويات تابعة لمنظمة جولن التي تصنفها تركيا إرهابية، في مزار شريف وهرات، تمهيدا لتسليم إدارتها إلى وقف المعارف التركي.

وذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن داهمت ثانويتين للبنين والبنات في مزار شريف، وثانوية للبنات في هرات، رغم محاولة بعض الطلبة عرقلة ذلك، بتحريض من أعضاء المنظمة.

وقال مسؤولون أفغان إنه سيجري تسليم إدارة المدارس الثلاثة، إلى وقف المعارف، في أقرب وقت.

وإضافة إلى تلك المدارس، سيتسلم وقف المعارف، إدارة 6 مدارس من أصل 12 مدرسة تابعة لمنظمة جولن، في ولايات كابل وهرات ومزار شريف وقندهار ونانغرهار وجوزجان.

وكانت وزارتا التعليم التركية والأفغانية وقعتا اتفاقية في 26 شباط/فبراير 2018، بشأن تسليم إدارة مدارس جولن.

ومنتصف يوليو 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "جولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وعقب المحاولة، أعلنت تركيا عن إنشاء "المعارف"، وأسندت إليها مهمة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية التي كانت مرتبطة بالمنظمة الإرهابية في الخارج، وإنشاء أخرى.


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